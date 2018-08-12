В воскресенье во львовском аэропорту отменили два авиарейса "Украина-Италия"

"ERN223 Милан Бергамо-Львов 12.08.2018 отменен. ERN224 Львов-Милан Бергамо 12.08.2018 отменен", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что пассажиры будут предупреждены об отмене рейсов. Сама авиакомпания Ernest не указала причины отмены рейсов.

Как сообщал УНН, в пятницу в Европе из-за забастовки Ryanair были отменены 400 рейсов.