В воскресенье во львовском аэропорту отменили два авиарейса "Украина-Италия"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В воскресенье, 12 августа, в Международном аэропорту "Львов" было отменено два рейса компании Ernest из Италии в Украину и в обратном направлении. Соответствующее сообщение содержится на странице аэропорта в Facebook, передает УНН.
"ERN223 Милан Бергамо-Львов 12.08.2018 отменен. ERN224 Львов-Милан Бергамо 12.08.2018 отменен", - говорится в сообщении.
В аэропорту отметили, что пассажиры будут предупреждены об отмене рейсов. Сама авиакомпания Ernest не указала причины отмены рейсов.
Как сообщал УНН, в пятницу в Европе из-за забастовки Ryanair были отменены 400 рейсов.