У НБУ відреагували на знайдені під Дніпром мішки з грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Національний банк звернувся із запитом до компанії, яка проводить утилізацію грошей для з'ясування обставин події, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Національний банк зробив відповідний запит до компанії, яка здійснює утилізацію (грошей, — ред.) відповідно до договору, для з’ясування обставин події. У випадку виявлення порушень умов договору, Національний банк вживатиме адекватних заходів”, — повідомили у НБУ.
Регулятор зауважив, що уважно вивчає ситуацію щодо знайдених біля Дніпра подрібнених банкнот гривні у мішках із печатками Національного банку та з’ясовує усі обставини події.
Від розгорнутих коментарів з цього приводу до з’ясування фактів і завершення розслідування правоохоронцями Нацбанк утримується.
Водночас у НБУ звернули увагу, що Національний банк подрібнює лише вилучені з обігу зношені та значно зношені банкноти, які підлягають знищенню.
“Знищення проводитися автоматично у регіональних підрозділах НБУ та Центральному сховищі у Києві. Банкноти ріжуться на дрібні частини, здрібнена маса збирається у мішки або подається у спеціальний прес, який робить із здрібненої маси брикети. Відновити порізану банкноту неможливо. Після цього здрібнена маса утилізується на спеціалізованих сміттєвих полігонах твердих промислових відходів компаніями, з якими у НБУ укладені відповідні договори”, — пояснили в Нацбанку.
Нагадаємо, у суботу, 7 липня на Криворізькому шосе, у лісопосадці, у Дніпропетровській області знайшли мішки з утилізованими грошима.