В НБУ отреагировали на найденные под Днепром мешки с деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Национальный банк обратился с запросом в компанию, которая проводит утилизацию денег для выяснения обстоятельств происшествия, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“Национальный банк сделал соответствующий запрос в компанию, которая осуществляет утилизацию (денег, — ред.) в соответствии с договором, для выяснения обстоятельств происшествия. В случае выявления нарушений условий договора, Национальный банк предпримет адекватные меры”, — сообщили в НБУ.
Регулятор отметил, что внимательно изучает ситуацию в отношении найденных у Днепра измельченных банкнот гривны в мешках с печатями Национального банка и выясняет все обстоятельства происшествия.
От развернутых комментариев по этому поводу до выяснения фактов и завершения расследования правоохранителями Нацбанк воздерживается.
В то же время в НБУ обратили внимание, что Национальный банк измельчает только изъятые из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты, которые подлежат уничтожению.
“Уничтожение проводится автоматически в региональных подразделениях НБУ и Центральном хранилище в Киеве. Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно. После этого измельченная масса утилизируется на специализированных мусорных полигонах твердых промышленных отходов компаниями, с которыми у НБУ заключены соответствующие договора”, — пояснили в Нацбанке.
Напомним, в субботу, 7 июля на Криворожском шоссе, в лесопосадке, в Днепропетровской области нашли мешки с утилизированных деньгами.