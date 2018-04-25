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У НАЗК не виключили повної перевірки декларації Аброськіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Національному агентстві України з питань запобігання і протидії корупції не виключають можливості проведення повної перевірки декларації першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, передає УНН.

У НАЗК не виключили повної перевірки декларації Аброськіна

Так, у відповідь на запит УНН, в НАЗК пояснили, що обов’язковій та повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані із високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується НАЗК.

При цьому, на сьогодні триває перевірка щорічних декларацій службових осіб (за 2015 рік), які, станом на 1 вересня 2016 року, займали відповідальне та особливо відповідальне становище, пояснили у НАЗК.

"Зважаючи на наведене, у ІТС Реєстрі зареєстровані, крім іншого, щорічні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2017 роки, подані Аброськіним В'ячеславом Васильовичем, першим заступником Голови-начальником кримінальної поліції Національної поліції України", - повідомили у НАЗК.

Примітка: ІТС Реєстрі - це інформаційно-телекомунікаційна система "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Як писав УНН, у НАЗК раніше повідомили, що електронні декларації першого заступника глави НПУ України Аброськіна ще не перевіряли

Також нагадаємо, за даними порталу “Коментарі”, Аброськін протягом трьох років (з 2014 по 2016 р) суттєво збільшив свої грошові накопичення. Крім того, журналісти звернули увагу на те, що у декларації за 2016 рік чиновник не вказав дані про місце свого проживання, а відповідно й інформацію, на якій підставі він користується нерухомістю, де теоретично мав би проживати.

Разом з тим, Аброськін, за підсумками 2017 року, подвоїв свої статки. Зокрема, він вказав, що має у готівці 44 тис. доларів, на рахунках — 2450 доларів і 200 558 гривень. У декларації ж за 2016 рік Аброськін із грошових активів мав лише 25 тис. дол.

Додамо, що основним видом доходу правоохоронця є заробітна плата, загальна сума якої у 2017 році сягнула трохи більше 1 млн грн — 1 039 036 грн.

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