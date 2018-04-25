В НАПК не исключили полной проверки декларации Аброськина

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 20374 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 47778 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 71730 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 86090 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 110491 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 142832 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 108664 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135272 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187807 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 285198 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 158131 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 146246 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 128085 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 181026 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 126588 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 128948 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 183401 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 415695 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 372952 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 457709 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 15625 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 16059 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 26054 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 36296 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 42195 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В НАПК не исключили полной проверки декларации Аброськина

Киев • УНН

 • 11967 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Национальном агентстве Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не исключают возможности проведения полной проверки декларации первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, передает УНН.

В НАПК не исключили полной проверки декларации Аброськина

Так, в ответ на запрос УНН, в НАПК объяснили, что обязательной и полной проверке подлежат декларации должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, субъектов декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, перечень которых утверждается НАПК.

При этом, сегодня продолжается проверка ежегодных деклараций должностных лиц (2015 год), которые, по состоянию на 1 сентября 2016 года, занимали ответственное и особо ответственное положение, пояснили в НАПК.

"Учитывая изложенное, в ИТС Реестре зарегистрированы, помимо прочего, ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2017 годы, представленные Аброськиным Вячеславом Васильевичем, первым заместителем главы-начальником криминальной полиции Национальной полиции Украины" , - сообщили в НАПК.

Примечание: ИТС Реестр - это информационно-телекоммуникационная система "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Как писал УНН, в НАПК ранее сообщили, что электронные декларации первого заместителя главы НПУ Украины Аброськина еще не проверяли.

Также напомним, что по данным портала "Комментарии", Аброськин в течение трех лет (с 2014 по 2016 г.) существенно увеличил свои денежные накопления. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что в декларации за 2016 год чиновник не указал данные о месте своего проживания, а соответственно и информацию, на каком основании он пользуется недвижимостью, где теоретически должен жить.

Вместе с тем, Аброськин, по итогам 2017 года, удвоил свое состояние. В частности, он указал, что в наличности имеет 44 тыс. долларов, на счетах - 2450 долларов и 200 558 гривен. В декларации же за 2016 год Аброськин из денежных активов имел только 25 тыс. долл.

Добавим, что основным видом дохода правоохранителя является заработная плата, общая сумма которой в 2017 году достигла чуть более 1 млн грн - 1039036 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89