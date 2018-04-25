В НАПК не исключили полной проверки декларации Аброськина

Так, в ответ на запрос УНН, в НАПК объяснили, что обязательной и полной проверке подлежат декларации должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, субъектов декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, перечень которых утверждается НАПК.

При этом, сегодня продолжается проверка ежегодных деклараций должностных лиц (2015 год), которые, по состоянию на 1 сентября 2016 года, занимали ответственное и особо ответственное положение, пояснили в НАПК.

"Учитывая изложенное, в ИТС Реестре зарегистрированы, помимо прочего, ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2017 годы, представленные Аброськиным Вячеславом Васильевичем, первым заместителем главы-начальником криминальной полиции Национальной полиции Украины" , - сообщили в НАПК.

Примечание: ИТС Реестр - это информационно-телекоммуникационная система "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Как писал УНН, в НАПК ранее сообщили, что электронные декларации первого заместителя главы НПУ Украины Аброськина еще не проверяли.

Также напомним, что по данным портала "Комментарии", Аброськин в течение трех лет (с 2014 по 2016 г.) существенно увеличил свои денежные накопления. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что в декларации за 2016 год чиновник не указал данные о месте своего проживания, а соответственно и информацию, на каком основании он пользуется недвижимостью, где теоретически должен жить.

Вместе с тем, Аброськин, по итогам 2017 года, удвоил свое состояние. В частности, он указал, что в наличности имеет 44 тыс. долларов, на счетах - 2450 долларов и 200 558 гривен. В декларации же за 2016 год Аброськин из денежных активов имел только 25 тыс. долл.

Добавим, что основным видом дохода правоохранителя является заработная плата, общая сумма которой в 2017 году достигла чуть более 1 млн грн - 1039036 грн.