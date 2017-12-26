У Нацполіції створили спеціальне детективне управління - Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Як експеримент у восьми областях Україні створили детективні підрозділи, а також на базі центрального апарату в Головному слідчому управлінні поліції створили детективне управління. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
"В якості експерименту ми започаткували створення так званих детективних підрозділів у восьми областях, а також на базі Центрального апарату в Головному слідчому управлінні (Нацполіції - ред.) створили підрозділ – детективне управління. Це дало можливість ефективно і в короткі строки проводити найскладніші розслідування та направляти справи до суду. Втричі збільшилась швидкість розслідування і якість збору доказів. Наприклад, у місті Києві ми затримали робітників дорожніх інфраструктур, які розкрадали кошти, чи ми викрили групу злочинців, які зробили ряд замахів та умисних вбивств", - додав С.Князєв.
Нагадаємо, С.Князєв анонсував створення поліції превенції.