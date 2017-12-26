У Нацполіції назвали кількість зареєстрованих правопорушень цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За 11 місяців 2017 року в Україні зареєстровано майже 500 490 правопорушень. Про це під час підсумкової прес-конференції заяви голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“В 2016 році ми закінчили з цифрою 562 372 правопорушення, які розслідувалися. Тим часом за 11 місяців 2017 року зареєстровано майже 500 490 правопорушень. Тобто ми констатуємо, що в 2017 році кількісний рівень злочинності не дуже зміниться в наші державі. Але при цьому кількість розкритих злочинів в порівнянні з 2016 роком виросла на 40 тисяч”, розповів С.Князєв.
Він додав, що правоохоронцям вдалося скоротити вчинення крадіжок майже на 50 тисяч — до 254 тисяч в 2017 року, а кількість розкритих злочинів зросла на 15%. Окрім того, в 2017 році було скоєно понад майже 16 тисяч грабувань, розбійних нападів — також зменшується.
“Щодо умисних вбивств — цього року зафіксовано на 121 вбивство менше. 1242 вбивства зареєстровано за 11 місяців, з них розкрито 89%. Окрім того, збільшилась кількість фактів виявлення нелегальної зброї”, — резюмував С.Князєв.
Як повідомляв УНН, у 2017 році правоохоронці виявили та припинили 321 факт торгівлі людьми в Україні.