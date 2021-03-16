У НАТО проаналізують комплексний пакет допомоги Україні для узгодження з поточними потребами - звіт

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“Ведеться робота з підготовки до майбутнього огляду Комплексного пакету допомоги для України, щоб краще узгодити цей пакет з поточними вимогами України. Огляд буде завершено в 2021 році ”, - сказано в звіті.

Деталі

Зазначено також, що НАТО інвестувало в практичну підтримку України через 16 різних програм у межах Комплексного пакету допомоги для України.

У звіті також відзначається, що НАТО в минулому році продовжувало підтримувати реформу сектора безпеки і оборони України.

Зокрема, радники країн-союзників Альянсу співпрацювали з українськими колегами в розробці нової Стратегії національної безпеки України та закону про розвідку.

Що було раніше

9 липня 2016 року, у Варшаві, на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів було ухвалено Комплексний пакет допомоги (КПД) для України. КПД передбачає підтримку України для кращого забезпечення нею власної безпеки і виконання істотних реформ сектору безпеки та оборони. Це включає завдання, виконання яких спрямовано на впровадження стандартів НАТО і досягнення оперативної сумісності з силами Альянсу. У липні 2018 року Комісія Україна-НАТО на рівні міністрів оборони взяла до відома другу редакцію КПД, яка забезпечує кращу відповідність положень цього документа завданням реформ в Україні.

Також для України було започатковано 8 трастових фондів НАТО: Система управління, зв'язку та автоматизації; Логістика та стандартизація; Кібернетичний захист; Трастовий фонд НАТО з переходу з військової кар'єри на цивільну Медична реабілітація; Протимінна безпека, знищення вибухових та протидія саморобним вибуховим пристроям; Знешкодження звичайних боєприпасів, стрілецької зброї та легкого озброєння (ЛОСЗ) та протипіхотних мін; Утилізація радіоактивних відходів.