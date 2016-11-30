У МЗС висловили сумнів, що 18 січня ЄС ухвалить механізм призупинення безвізу

"Я дуже хотіла сказати, що це вже остаточний і вже не підлягає сумніву. Водночас у мене останнім часом виникає дуже багато сумнівів щодо взагалі можливості якось спиратися на твердження наших європейських партнерів, бо ми вже від них чули таку кількість обіцянок щодо вирішення їх внутрішнього питання про призупинення безвізового режиму, що зараз я не можу сказати впевнено, що ця обіцянка буде виконана", - зазначила О.Зеркаль.

За її словами, комісар ЄС з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вже говорили про те, що в листопаді буде остаточне рішення щодо цього питання.

"Листопад - сьогодні останній день. Нічого не вирішено. Я на минулому тижні була в Парижі, у них не було такої впевненості, що в грудні вони зможуть досягнути компромісу щодо цього механізму призупинення безвізового режиму", - підсумувала вона.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради ЄС візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент збирається розпочати розгляд питання про механізм призупинення лібералізації візового режиму для третіх країн у січні 2017 року.