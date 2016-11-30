У МЗС висловили сумнів, що 18 січня ЄС ухвалить механізм призупинення безвізу

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 75454 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 90546 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 92617 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 97056 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 106656 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 159401 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 73130 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 156806 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110960 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69790 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2м/с
51%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 8650 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 12338 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 9840 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 7050 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 7898 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 75463 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 159409 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 180593 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 156813 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 267503 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 98789 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 101137 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45548 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48801 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63303 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

У МЗС висловили сумнів, що 18 січня ЄС ухвалить механізм призупинення безвізу

Київ • УНН

 • 11510 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль висловила сумнів, що 18 січня є остаточною датою ухвалення ЄС рішення про призупинення безвізу третім країнам. Про це вона сказала в ефірі "5 каналу", передає УНН.

У МЗС висловили сумнів, що 18 січня ЄС ухвалить механізм призупинення безвізу

"Я дуже хотіла сказати, що це вже остаточний і вже не підлягає сумніву. Водночас у мене останнім часом виникає дуже багато сумнівів щодо взагалі можливості якось спиратися на твердження наших європейських партнерів, бо ми вже від них чули таку кількість обіцянок щодо вирішення їх внутрішнього питання про призупинення безвізового режиму, що зараз я не можу сказати впевнено, що ця обіцянка буде виконана", - зазначила О.Зеркаль.

За її словами, комісар ЄС з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вже говорили про те, що в листопаді буде остаточне рішення щодо цього питання.

"Листопад - сьогодні останній день. Нічого не вирішено. Я на минулому тижні була в Парижі, у них не було такої впевненості, що в грудні вони зможуть досягнути компромісу щодо цього механізму призупинення безвізового режиму", - підсумувала вона.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради ЄС візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент збирається розпочати розгляд питання про механізм призупинення лібералізації візового режиму для третіх країн у січні 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59