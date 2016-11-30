В МИД выразили сомнение, что 18 января ЕС примет механизм приостановления безвиза

"Я очень хотела сказать, что это уже окончательный и уже не подлежит сомнению. В то же время у меня в последнее время возникает очень много сомнений относительно вообще возможности как-то опираться на утверждение наших европейских партнеров, потому что мы уже от них слышали такое количество обещаний по решению их внутреннего вопроса о приостановлении безвизового режима, сейчас я не могу сказать уверенно, что это обещание будет выполнено", - отметила Е.Зеркаль.

По ее словам, комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже говорили о том, что в ноябре будет окончательное решение по этому вопросу.

"Ноябрь - сегодня последний день. Ничего не решено. Я на прошлой неделе была в Париже, у них не было такой уверенности, что в декабре они смогут достичь компромисса по этому механизму приостановления безвизового режима", - подытожила она.

Напомним, согласно решению Совета ЕС визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Как сообщал УНН, Европейский парламент собирается начать рассмотрение вопроса о механизме приостановления либерализации визового режима для третьих стран в январе 2017.