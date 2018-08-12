У МЗС розповіли про стан постраждалих в Угорщині 13-ти українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Усі 13 громадян України, що постраждали внаслідок ДТП в Угорщині, госпіталізовані у лікарні міст Будапешт, Вац та Балашшадярмат. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
“За повідомленням поліції, 13 постраждалих у ДТП в Угорщині громадян України госпіталізовані у лікарні міст Будапешт, Вац та Балашшадярмат”, — повідомив він.
За словами Кирилича, семеро постраждалих отримали легкі травми, їм було дозволено залишити лікарні. Решта громадян України продовжує перебувати у медзакладах.
“За фактом ДТП відкрито провадження, тривають слідчі дії. Посольство України підтримує контакт з поліцією, медичними закладами та рідними постраждалих”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса в якому перебували українці. За інформацією місцевих ЗМІ, ДТП сталася напередодні близько 14:45 на 51 км головної магістралі № 2.