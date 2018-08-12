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В МИД рассказали о состоянии пострадавших в Венгрии 13-ти украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Все 13 граждан Украины, пострадавших в результате ДТП в Венгрии, госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

В МИД рассказали о состоянии пострадавших в Венгрии 13-ти украинцев

"По сообщению полиции, 13 пострадавших в ДТП в Венгрии граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат", - сообщил он.

По словам Кирилича, семь пострадавших получили легкие травмы, им было разрешено оставить больницу. Остальные граждане Украины продолжает находиться в медучреждениях.

"По факту ДТП возбуждено производства, проводятся следственные действия. Посольство Украины поддерживает контакт с полицией, медицинскими учреждениями и родными пострадавших", - отметил он.

Напомним, в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса в котором находились украинцы. По информации местных СМИ, ДТП произошло накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали № 2.

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