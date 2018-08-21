У МЗС прокоментували відкриття справи проти голови Українського товариства у Польщі

"У Польщі все-таки розпочалося кримінальне провадження проти одного з лідерів української громади, відомого історика Григорія Купріяновича. Люблінський воєвода пан Пшемислав Чарнек подав на нього до суду за те, що той 8 липня цього року виступив із промовою в селі Сагринь (Польща) на відкритті пам’ятника місцевим українським селянам, які в 1944 році стали жертвами каральної акції підрозділу Армії Крайової. "Провиною" Г.Купріяновича, наскільки я розумію, стало те, що він "мав сміливість" сказати, хто був жертвою, а хто здійснив злочин, тобто ще раз озвучив давно відомі факти, які досі нікому навіть на думку не спадало заперечувати", - повідомив Клімкін.



Також Клімкін виступив категорично проти переслідування Купріяновича.



"Ми категорично проти того, щоб судовий механізм використовувався для переслідування одного з провідних діячів української громади Польщі, який, до речі, надзвичайно багато робить для польсько-українського історичного примирення", - зазначив він.



Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало Варшаву припинити кримінальне переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича, щодо заяв якого у Польщі розпочали слідство.



