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В МИД прокомментировали открытие дела против председателя Украинского общества в Польше

Киев • УНН

 • 13407 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Польше начали уголовное производство в отношении председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

В МИД прокомментировали открытие дела против председателя Украинского общества в Польше

"В Польше все-таки началось уголовное производство против одного из лидеров украинского общества, известного историка Григория Куприяновича. Люблинский воевода господин Пшемыслав Чарнек подал на него в суд за то, что тот 8 июля этого года выступил с речью в селе Сагринь (Польша) на открытии памятника местным украинским крестьянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой. "Виной" Г.Куприяновича, насколько я понимаю, стало то, что он "имел смелость" сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление , то есть еще раз озвучил давно известные факты, которые до сих пор никому даже в голову не приходило отрицать", - сообщил Климкин.

Также Климкин выступил категорически против преследования Куприяновича.

"Мы категорически против того, чтобы судебный механизм использовался для преследования одного из ведущих деятелей украинской общины Польши, который, кстати, очень много делает для польско-украинского исторического примирения", - отметил он.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало Варшаву прекратить уголовное преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича, по заявлениям которого в Польше начали следствие.

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