У МЗС повідомили, що Китай не визнає окупацію Криму та виключає контакти з "владою" півострова

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У МЗС України провели політичні консультації з першим заступником міністра закордонних справ КНР Ле Юйченом, китайська делегація підтвердила, що не визнає спробу анексії Криму Москвою, пише УНН з посиланням на повідомлення у Facebook заступника глави зовнішньополітичного відомства Євгена Єніна.

Цитата

“Провели політичні консультації з першим заступником міністра закордонних справ КНР Ле Юйченом. З ключового: Уряд КНР не визнає спроби анексії АРК Росією та довів до органів центральної та регіональної влади Китаю інфо про заборону контактів з окупаційною владою”, — повідомив Єнін.

Деталі

Окрім того сторони: “МЗС двох держав домовились про механізм кризових комунікацій для обговорення питань, що становлять ключове значення для національних інтересів двох держав”. А також уряд КНР підтвердив готовність сприяти Україні в подоланні COVID-19, зокрема шляхом погодження експортної ліцензії на декілька мільйонів доз вакцини, делегації домовились про напрацювання пакету рішень з лібералізації торгівлі між Україною та КНР і про активізацію “міжлюдських контактів — спільний пріоритет — за дорученням Президента України ближчим часом розпочнемо відповідний переговорний процес”.

Про позицію КНР щодо окупації Криму: 3 листопад 2014 року МЗС Китаю виступило з офіційною заявою, в якій закликало дотримуватися територіальної цілісності України. З тих пір ця позиція не змінювалася. Китай не підтримав кримський “референдум” і так зване “приєднання” півострова до РФ, але й офіційно засуджувати Росію теж не став.

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