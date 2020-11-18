У МЗС не підтримають рішення про закриття кордонів у випадку повного локдауну

"Наразі розмов в уряді про закриття кордонів у нас немає. Але ми всі розуміємо, що якщо дійде справа до обговорення повного локдауну, то це питання постане. Особисто я не підтримую ідею заборони в’їзду для іноземців, тому що у нас уже достатньо хвороби всередині країни, а міграційний потік через кордон не такий значущий, щоб змінити ситуацію з пандемією", - сказав Кулеба.

Він додав, що дискусій в уряді щодо закриття кордонів не було, так само й вказівок для МЗС із цього питання.

"Ми на уряді дійсно намагаємося мінімізувати негативний вплив пандемії на українську економіку, на свободу руху", - додав Кулеба.

Нагадаємо, як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, поки є альтернативні рішення, до тих пір повний локдаун в Україні не буде запроваджено.