У МЗС не підтримають рішення про закриття кордонів у випадку повного локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Наразі в уряді не обговорють закриття кордонів України, але при повному локдауні це питання постане. Міністерство закордонних справ України не підтримує таке рішення. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
"Наразі розмов в уряді про закриття кордонів у нас немає. Але ми всі розуміємо, що якщо дійде справа до обговорення повного локдауну, то це питання постане. Особисто я не підтримую ідею заборони в’їзду для іноземців, тому що у нас уже достатньо хвороби всередині країни, а міграційний потік через кордон не такий значущий, щоб змінити ситуацію з пандемією", - сказав Кулеба.
Він додав, що дискусій в уряді щодо закриття кордонів не було, так само й вказівок для МЗС із цього питання.
"Ми на уряді дійсно намагаємося мінімізувати негативний вплив пандемії на українську економіку, на свободу руху", - додав Кулеба.
Нагадаємо, як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, поки є альтернативні рішення, до тих пір повний локдаун в Україні не буде запроваджено.