Деталі

Згідно з його даними, обстріл вишок Mytel (один з чотирьох операторів зв’язку у М’янмі) почастішали минулого тижня, коли тіньовий уряд національної єдності оголосив військовим оборонну війну. Близько 14 телекомунікаційних вишок Mytel були зруйновані до 9 вересня. Військові також інформували, що до цієї дати було зроблено 68 спроб зруйнувати або підпалити вишки по всій країні. Тим часом вони не уточнили власника або оператора постраждалих конструкцій.

Народні сили оборони стверджують, що 10 вересня вони знищили ще сім веж у районі Сагаінг. Ще дев’ять були зруйновані в вихідні дні в містах Магуе і Янгон. За інформацією видання, всього було знищено 84 вишки.

Контекст

Після 1 лютого жителі М’янми бойкотують послуги Mytel в знак протесту проти дій військових. Офіси компанії і телекомунікаційні вишки вперше стали об’єктами нападів на початку квітня у відповідь на жорсткі розгони протестувальників.

Військове командування М’янми 1 лютого оголосило про введення на рік надзвичайного стану і зміщення цивільного керівництва країни. Представники армії пояснили це масштабними фальсифікаціями, які, як вони стверджують, відбулися на загальних парламентських виборах, що пройшли в листопаді 2020 року. З початку лютого в країні тривають протести, в результаті яких загинули більше тисячі осіб.