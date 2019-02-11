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У МВС анонсували зміни критеріїв роботи слідчих

У МВС анонсували зміни критеріїв роботи слідчих

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Україні зміняться критерії оцінки роботи слідчих підрозділів. Про це повідомили у прес-службі нацполіції України, передає УНН.

Після набуття чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", яким визначено кримінальні проступки, до них перейде майже 40% злочинів, які на цей час розслідуються слідчими.

У зв’язку з цим у МВС анонсували зміну критеріїв оцінки роботи слідчих підрозділів. У відомстві наголошують, що ефективність роботи слідчих буде оцінюватися по розслідуванню тяжких та особливо тяжких злочинів.

Правоохоронці зауважили, що пріоритетними напрямами є розслідування злочинів проти життя та здоров’я осіб, корисливо–насильницької та економічної спрямованості, рейдерства. Також злочинів щодо активістів, працівників засобів масової інформації, у сфері незаконного обігу зброї та наркотиків, а саме викриття осіб, які займаються їх виготовленням та збутом, а також організованої злочинності.

У відомстві зазначили, що протягом минулого року у провадженні слідчих перебувало понад 1,9 млн. кримінальних проваджень. З них до суду направлено матеріали майже в 130 тис. випадках, у яких розслідувано 211,5 тис. злочинів. До кримінальної відповідальності притягнуто понад 120 тис. осіб. У розслідуваних провадженнях відшкодовано 1,4 млрд. гривень збитків, що майже удвічі більше, ніж у 2017 році. Крім того, припинено злочинну діяльність 237 організованих груп, у яких до кримінальної відповідальності притягнуто понад тисячу осіб.

Як повідомляв УНН, у Бердичеві поліція розслідує обставини загибелі судді та його дружини.

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