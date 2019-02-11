В МВД анонсировали изменения критериев работы следователей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине изменятся критерии оценки работы следственных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе нацполиции Украины, передает УНН.
После вступления в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", которым определено уголовные проступки, к ним перейдет почти 40% преступлений, которые в настоящее время расследуются следователями.
В связи с этим в МВД анонсировали смену критериев оценки работы следственных подразделений. В ведомстве отмечают, что эффективность работы следователей будет оцениваться по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений.
Правоохранители отметили, что приоритетными направлениями являются расследования преступлений против жизни и здоровья лиц, корыстно-насильственной и экономической направленности, рейдерства. Также преступлений в отношении активистов, работников средств массовой информации, в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, а именно разоблачению лиц, занимающихся их изготовлением и сбытом, а также организованной преступности.
В ведомстве отметили, что в течение прошлого года в производстве следователей находилось более 1,9 млн уголовных производств. Из них в суд направлены материалы почти в 130 тыс. случаях, в которых расследовано 211,5 тыс. преступлений. К уголовной ответственности привлечено более 120 тыс. человек. В расследованных производствах возмещено 1,4 млрд гривен убытков, что почти вдвое больше, чем в 2017 году. Кроме того, прекращена преступная деятельность 237 организованных групп, в которых к уголовной ответственности привлечено более тысячи человек.
Как сообщал УНН, в Бердичеве полиция расследует обстоятельства гибели судьи и его жены.