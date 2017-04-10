У МВФ розповіли, яким має бути новий голова Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Наступний голова Нацбанку України має бути незалежним і високим професіоналом, який продовжить шлях Валерії Гонтаревої. Про це повідомив офіційний представник МВФ Джером Вачер під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Голову (В.Гонтареву — ред.) треба похвалити за прогрес, який вона здійснила в справі зміцнення НБУ в якості професійного і незалежного інституту, в очищенні банківської системи, а також в ретельному управлінні грошово-кредитною політикою, успіху в зниженні інфляції і відновленні резервів. Важливо буде обрати нового управлінця з високими професіональними якостями та незалежністю, який зможе продовжити хороший шлях, на який поставила НБУ В.Гонтарева”, — сказав Дж.Вачер.
Нагадаємо, 10 квітня Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.
Як повідомляв УНН, у США закликали призначити незалежного професіонала на посаду голови НБУ.