У МВФ розповіли, яким має бути новий голова Нацбанку

“Голову (В.Гонтареву — ред.) треба похвалити за прогрес, який вона здійснила в справі зміцнення НБУ в якості професійного і незалежного інституту, в очищенні банківської системи, а також в ретельному управлінні грошово-кредитною політикою, успіху в зниженні інфляції і відновленні резервів. Важливо буде обрати нового управлінця з високими професіональними якостями та незалежністю, який зможе продовжити хороший шлях, на який поставила НБУ В.Гонтарева”, — сказав Дж.Вачер.

Нагадаємо, 10 квітня Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.

Як повідомляв УНН, у США закликали призначити незалежного професіонала на посаду голови НБУ.