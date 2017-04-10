В МВФ рассказали, каким должен быть новый глава Нацбанка

"Председателя (В.Гонтареву - ред.) надо похвалить за прогресс, который она совершила в деле укрепления НБУ в качестве профессионального и независимого института, в очистке банковской системы, а также в тщательном управлении денежно-кредитной политикой, успеха в снижении инфляции и восстановлении резервов. Важно будет выбрать нового управленца с высокими профессиональными качествами и независимостью, который сможет продолжить хороший путь, на который поставила НБУ В.Гонтарева", - сказал Дж.Вачер.

Напомним, 10 апреля Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

Как сообщал УНН, в США призвали назначить независимого профессионала на должность главы НБУ.