В МВФ рассказали, каким должен быть новый глава Нацбанка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81137 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112068 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170429 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125399 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122306 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115477 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106303 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107393 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103839 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160875 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МВФ рассказали, каким должен быть новый глава Нацбанка

В МВФ рассказали, каким должен быть новый глава Нацбанка

Киев  •  УНН

 • 17875 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Следующий глава Нацбанка Украины должен быть независимым и высоким профессионалом, который продолжит путь Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джером Вачер во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Председателя (В.Гонтареву - ред.) надо похвалить за прогресс, который она совершила в деле укрепления НБУ в качестве профессионального и независимого института, в очистке банковской системы, а также в тщательном управлении денежно-кредитной политикой, успеха в снижении инфляции и восстановлении резервов. Важно будет выбрать нового управленца с высокими профессиональными качествами и независимостью, который сможет продолжить хороший путь, на который поставила НБУ В.Гонтарева", - сказал Дж.Вачер.

Напомним, 10 апреля Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

Как сообщал УНН, в США призвали назначить независимого профессионала на должность главы НБУ.

Украинские Национальные Новости

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