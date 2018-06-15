У музеї авіації показали фото літака, який аварійно приземлився в Жулянах

“Висловлюємо співчуття всім учасникам цієї прикрої події та наголошуємо, що миттєво розповсюджена у соцмережах інформація про пожежу, катастрофу та взагалі зраду, не відповідає дійсності. Як ви можете бачити на світлині літак цілий, слідів горіння не виявлено”, — сказано в повідомленні.

Фото зроблені з території музею.

Нагадаємо, 14 червня о 20:40 рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. На борту перебували 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Аеропорт тимчасово припинив роботу. У соцмережах з'явилися повідомлення, що літак загорівся.