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У МОЗ розповіли, як збільшилося фінансування державою всіх видів медичних послуг

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Фінансування всіх видів послуг на одного пацієнта від держави зросло, що надасть громадянам України значно вищу якість медичної допомоги при лікуванні різних діагнозів, перелік яких також розширили. Про це написала на своїй Facebook-сторінці перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Цитата

“Оплата екстреної медичної допомоги з розрахунку на одну людину зросла майже у 2 рази, збільшилася фінансова допомога при пологах. Також ми підвищили фінансування лікування серцево-судинних захворювань. Якщо рік тому на лікування інсульту держава витрачала трохи більше 19 тис. грн, то з 1 квітня цього року така допомога може сягати майже 98 тис. грн. Значно більше коштів виділяється й на лікування онкологічних захворювань — в межах 54 тис. грн дорослих пацієнтів та 162 тис. грн. для дітей. Ми змінили підходи і щодо забезпечення хворих на діабет інсуліном. Рецепт виписуватиметься в електронній формі не на конкретний препарат, а на діючу речовину. Пацієнт сам зможе визначитися — брати безкоштовні препарати чи доплачувати невелику суму за препарат у більш зручній формі. У оновленому реєстрі ліків для діабету ІІ типу сьогодні 48 позицій. 23 з них — повністю безкоштовні для наших пацієнтів”, — написала вона.

Деталі

Ірина Садов’як наголосила, що позиція МОЗ незмінна: медична допомога має бути максимально доступною для кожного, а за пацієнтом повинні ходити не гроші, а здоров’я.

“Здорова нація — ось головне завдання, яке ставить перед собою Міністерство охорони здоров’я. Один з кроків для реалізації цієї мети — оновлення Програми медичних гарантій. Ми зробили їх доступнішими, якіснішими і максимально наближеними до людей. З ініціативи Міністерства охорони здоров’я розширюються пакети медичних послуг, що фінансуватимуться в рамках програми медичних гарантій. Зокрема, це лікування пацієнтів, які мають гематологічні та онкогематологічні захворювання, пацієнтів, які потребують лікування методом перитоніального діалізу, а також лікування туберкульозу лікарями первинної ланки та амбулаторне ведення вагітності”, — написала вона.

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