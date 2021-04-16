У МОЗ розповіли, як збільшилося фінансування державою всіх видів медичних послуг

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“Оплата екстреної медичної допомоги з розрахунку на одну людину зросла майже у 2 рази, збільшилася фінансова допомога при пологах. Також ми підвищили фінансування лікування серцево-судинних захворювань. Якщо рік тому на лікування інсульту держава витрачала трохи більше 19 тис. грн, то з 1 квітня цього року така допомога може сягати майже 98 тис. грн. Значно більше коштів виділяється й на лікування онкологічних захворювань — в межах 54 тис. грн дорослих пацієнтів та 162 тис. грн. для дітей. Ми змінили підходи і щодо забезпечення хворих на діабет інсуліном. Рецепт виписуватиметься в електронній формі не на конкретний препарат, а на діючу речовину. Пацієнт сам зможе визначитися — брати безкоштовні препарати чи доплачувати невелику суму за препарат у більш зручній формі. У оновленому реєстрі ліків для діабету ІІ типу сьогодні 48 позицій. 23 з них — повністю безкоштовні для наших пацієнтів”, — написала вона.

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Ірина Садов’як наголосила, що позиція МОЗ незмінна: медична допомога має бути максимально доступною для кожного, а за пацієнтом повинні ходити не гроші, а здоров’я.

“Здорова нація — ось головне завдання, яке ставить перед собою Міністерство охорони здоров’я. Один з кроків для реалізації цієї мети — оновлення Програми медичних гарантій. Ми зробили їх доступнішими, якіснішими і максимально наближеними до людей. З ініціативи Міністерства охорони здоров’я розширюються пакети медичних послуг, що фінансуватимуться в рамках програми медичних гарантій. Зокрема, це лікування пацієнтів, які мають гематологічні та онкогематологічні захворювання, пацієнтів, які потребують лікування методом перитоніального діалізу, а також лікування туберкульозу лікарями первинної ланки та амбулаторне ведення вагітності”, — написала вона.