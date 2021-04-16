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В Минздраве рассказали, как увеличилось финансирование государством всех видов медицинских услуг

В Минздраве рассказали, как увеличилось финансирование государством всех видов медицинских услуг

Киев  •  УНН

 • 11979 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Финансирование всех видов услуг на одного пациента от государства возросло, что предоставит гражданам Украины значительно более высокое качество медицинской помощи при лечении различных диагнозов, перечень которых также расширили. Об этом написала на своей Facebook-странице первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Цитата

“Оплата экстренной медицинской помощи в расчете на одного человека выросла почти в 2 раза, увеличилась финансовая помощь при родах. Также мы повысили финансирование лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Если год назад на лечение инсульта государство тратило чуть больше 19 тыс. грн, то с 1 апреля этого года такая помощь может достигать почти 98 тыс. грн. Значительно больше выделяется и на лечение онкологических заболеваний — в пределах 54 тыс. грн взрослых пациентов и 162 тыс. грн. для детей. Мы изменили подходы и по обеспечению больных диабетом инсулином. Рецепт будет выписываться в электронной форме не на конкретный препарат, а на действующее вещество. Пациент сам сможет определиться — брать бесплатные препараты или доплачивать небольшую сумму за препарат в более удобной форме. В обновленном реестре лекарств для диабета II типа сегодня 48 позиций. 23 из них — полностью бесплатны для наших пациентов”, — написала она.

Детали

Ирина Садовьяк подчеркнула, что позиция Минздрава неизменна: медицинская помощь должна быть максимально доступной для каждого, а за пациентом должны ходить не деньги, а здоровье.

“Здоровая нация — вот главная задача, которую ставит перед собой Министерство здравоохранения. Один из шагов для реализации этой цели — обновление программы медицинских гарантий. Мы сделали их доступными, качественными и максимально приближенными к людям. По инициативе Министерства здравоохранения расширяются пакеты медицинских услуг, которые будут финансироваться в рамках программы медицинских гарантий. В частности, это лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями, пациентов, нуждающихся в лечении методом перитонеального диализа, а также лечение туберкулеза врачами первичного звена и амбулаторное ведение беременности”, — написала она.

Украинские Национальные Новости

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