У МОЗ обговорили зміну дислокації мобільного шпиталю в Івано-Франківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Фахівці Міністерства охорони здоров'я провели оперативну нараду з колегами Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо розгортання та експлуатації мобільного шпиталю. Про це написав у Facebook головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні провели оперативну нараду з колегами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Основне питання - обмін досвідом розгортання та експлуатації мобільного шпиталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози. Додатково обговорили зміну дислокації шпиталю, оскільки ситуація з навантаженням на систему охорони здоров’я в Івано-Франківській області стабілізувалась”, - повідомив Ляшко.
Деталі
Водночас, з його слів, МОЗ відмічає зростання кількості госпіталізації у сусідній областях та на півдні країни.
“Динаміка випадків коронавірусної хвороби в світі знову показує тенденції до зростання. Все це свідчить про необхідність дотримання протиепідемічних норм, як на територіях з жовтим рівнем епідемічної небезпеки, так і на червоних, яких в нас вже 9”, - додав він.
Заступник міністра також повідомив, що наразі в Україні, для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу розгорнуто 74 927 ліжок, з яких 64 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії.
На даний момент в лікарнях перебуває 43 585 пацієнтів з COVID-19.
Ситуація з COVID-19 в Україні
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,632 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 26 березня, — 17,4 тисячі, менше, ніж добою раніше. Госпіталізацій за добу — 4,7 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 290.