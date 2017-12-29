У Москві затримали підозрюваного в скоєнні ДТП за участю автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Москві затримали підозрюваного в аварії за участю автобуса в Москві. Про повідомляє в Twitter Департамент транспорту Москви, передає УНН.
“Попередній винуватець ДТП. Водій затриманий”, — сказано у повідомленні, а також опубліковано фото чорного автомобіля Daewoo Nexia.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, автомобіль вдарив автобус, через що автобус наїхав на зупинку.
Також повідомляється, що на автомобіль видано ліцензію на здійснення таксомоторної діяльності. Департамент транспорту має намір звернутися до Міністерства транспорту Московської області з проханням перевірити таксомоторну компанію.
Автобус, який потрапив в ДТП на Сходненській вулиці, був застрахований.
Нагадаємо, Слідчий комітет РФ Москви відкрив кримінальне провадження за фактом ДТП, під час якої автобус в’їхав у зупинку громадського транспорту на Сходненській вулиці в російській столиці Москві.
Як повідомляв УНН, вранці 29 грудня водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту.
У результаті ДТП постраждали двоє чоловіків і одна жінка. Їх доставили в лікарню з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан pic.twitter.com/RDHb7moWcz— Московский транспорт (@DtRoad) 29 грудня 2017 р.