У Москві затримали французького композитора Дідьє Маруані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Москві затримано французького композитора, лідера групи Space Дідьє Маруані, якого звинувачують у вимаганні одного мільйона євро у співака Філіпа Кіркорова, передає УНН з посиланням на Медиазона.
Разом з Д.Маруані був затриманий юрист Ігор Трунов. Д.Маруані намагався протестувати, але поліцейські силою посадили його в автомобіль.
Пізніше ввечері адвокат Людмила Айвар, що представляє інтереси І.Трунова, заявила про звільнення Д.Маруані та І.Трунова.
“Трунов дав свідчення в поліції. У нього вилучили всі документи, угоди, листування, після чого його відпустили”, — сказала вона.
За версією адвокатів Кіркорова Олександра Добровінського і Марії Дубровської, І.Трунов і Д.Маруані вимагали гроші за врегулювання спору про музику до композиції “Жорстока любов”, що виконувалася Кіркоровим. Д.Маруані вважає, що це плагіат його композиції Symphonic space dream.