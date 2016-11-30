В Москве задержали французского композитора Дидье Маруани
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Москве задержадми французского композитора, лидера группы Space Дидье Маруани, которого обвиняют в вымогательстве одного миллиона евро у певца Филиппа Киркорова, передает УНН со ссылкой на Медиазона.
Вместе с Д.Маруани был задержан юрист Игорь Трунов. Д.Маруани пытался протестовать, но полицейские силой посадили его в автомобиль.
Позже вечером адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы И.Трунова, заявила об освобождении Д.Маруани и И.Трунова.
"Трунов дал показания в полиции. У него изъяли все документы, соглашения, переписку после чего его отпустили ", - сказала она.
По версии адвокатов Киркорова Александр Добровинский и Марии Дубровской, И.Трунов и Д.Маруани требовали деньги за урегулирование спора о музыке к композиции "Жестокая любовь", которая выполнялась Киркоровым. Д.Маруани считает, что это плагиат его композиции Symphonic space dream.