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У Москві затримали британського активіста за незаконний протест у перший день ЧС-2018

У Москві затримали британського активіста за незаконний протест у перший день ЧС-2018

Київ • УНН

 • 12520 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Російська поліція затримала в Москві відомого британського активіста, який виступає за права ЛГБТ, Пітера Тетчела за незаконний протест у перший день Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Татчелл, який протягом багатьох років проводив аналогічні акції протесту в усьому світі, намагався провести одиночний протест біля Червоної площі, щоб привернути увагу до того, що, на його думку, є жахливими порушеннями прав людини в відношенні геїв у Чечні.

За інформацією агентства, російський міліціонер повідомив Татчеллу, що це протизаконно проводити такі акції протесту під час турніру відповідно до російського законодавства. Він має припинити або буде затриманим.

Після тривалої бесіди Татчелла відвели до чекаючої поліцейської машини.

Як повідомляв УНН, депутати Європейського парламенту направили листа президенту ФІФА Джанні Інфантіно, в якому заявили, що вони шоковані та обурені вибором Чечні в якості однієї з локацій чемпіонату світу-2018.

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