У Москві з затриманнями пройшли акції націоналістів

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У районі Любліно в російській столиці Москві у День народної єдності, в неділю, 4 листопада, відбувся "Русский марш" - хода та мітинг націоналістичних рухів, під час яких кілька людей затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.