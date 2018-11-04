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У Москві з затриманнями пройшли акції націоналістів

У Москві з затриманнями пройшли акції націоналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У районі Любліно в російській столиці Москві у День народної єдності, в неділю, 4 листопада, відбувся "Русский марш" - хода та мітинг націоналістичних рухів, під час яких кілька людей затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Захід пройшов за посилених заходів безпеки. За оцінкою російських ЗМІ, в заході взяли участь близько 100 осіб. У той же час "Новая газета" повідомила про 300 учасників.

Під час акції в Любліно правоохоронні органи затримали чотирьох осіб, повідомили в "ОВД-Инфо". Зокрема, повідомляється, що після завершення заходу був затриманий 14-річний прихильник руху "Безстроковий протест".

Крім того, до початку "Русского марша" на виході зі своїх будинків були затримані двоє організаторів акції. Співробітники центру "Е" (Головне управління з протидії екстремізму МВС РФ) затримали ще одного з організаторів - Дмитра Карасьова - на місці збору перед заходом. За словами Карасьова, в його кімнаті в гуртожитку пройшов обшук.

Ще одну людину затримали на другому такому заході в Москві, який відбувся в районі метро "Жовтневе поле". За інформацією "ОВД-Инфо", активіста "висмикнули з колони" за плакат з російським президентом.

Обидві столичні акції були санкціоновані столичною владою. Подібні заходи були узгоджені в Петербурзі, Новосибірську і Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, на акціях проти підвищення пенсійного віку у РФ затримали понад тисячу людей.

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