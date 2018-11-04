В Москве с задержаниями прошли акции националистов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В районе Люблино в российской столице Москве в День народного единства, в воскресенье, 4 ноября, состоялся "Русский марш" - шествие и митинг националистических движений, во время которых несколько человек задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Мероприятие прошло при усиленных мерах безопасности. По оценке российских СМИ, в мероприятии приняли участие около 100 человек. В то же время "Новая газета" сообщила о 300 участниках.
В ходе акции в Люблино правоохранительные органы задержали четырех человек, сообщили в "ОВД-Инфо". В частности, сообщается, что после завершения мероприятия был задержан 14-летний сторонник движения "Бессрочный протест".
Кроме того, до начала "Русского марша" на выходе из своих домов были задержаны двое организаторов акции. Сотрудники центра "Э" (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) задержали еще одного из организаторов - Дмитрия Карасева - на месте сбора перед мероприятием. По словам Карасева, в его комнате в общежитии прошел обыск.
Еще одного человека задержали на втором "Русском марше" в Москве, который состоялся в районе метро "Октябрьское поле". По информации "ОВД-Инфо", активиста "выдернули из колонны" за плакат с российским президентом.
Обе столичные акции были санкционированы столичными властями. Подобные мероприятия были согласованы в Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.
Напомним, на акциях против повышения пенсионного возраста в РФ задержали более тысячи человек.