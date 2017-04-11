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У Москві вандал пошкодив Вічний вогонь на Поклонній горі

У Москві вандал пошкодив Вічний вогонь на Поклонній горі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Чоловік на Поклонній горі пошкодив пальники Вічного вогню і повалив пости почесної варти. Про це УНН повідомляє з посиланням на агенство міських новин "Москва".

Поліція затримала жителя Смоленської області, який на Поклонній горі пошкодив Вічний вогонь і розгромив пости несення служби почесної варти. За словами співрозмовника агентства, інцидент стався на Поклонній горі в полудень 10 квітня.

"Підозрюваний завдав механічні пошкодження пальнику Вічного вогню, а саме пошкодив трубки подачі газу в пальник, а також вирвав з місць кріплення і повалив пости несення служби почесної варти", - повідомляє московське ЗМІ.

Підозрюваного, 36-річного жителя Смоленської області, лікарі "швидкої допомоги" доставили в психіатричну лікарню. Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу про вандалізм.

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