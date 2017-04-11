В Москве вандал повредил Вечный огонь на Поклонной горе

Полиция задержала жителя Смоленской области, который на Поклонной горе повредил Вечный огонь и разгромил посты несения службы почетного караула. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на Поклонной горе в полдень 10 апреля.

“Подозреваемый нанес механические повреждения горелке Вечного огня, а именно повредил трубки подачи газа в горелку, а также вырвал из мест крепления и повалил посты несения службы почетного караула”, — сообщает московское СМИ.

Подозреваемого, 36-летнего жителя Смоленской области, врачи “скорой помощи” доставили в психиатрическую больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме.

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