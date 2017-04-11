В Москве вандал повредил Вечный огонь на Поклонной горе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81067 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112054 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170412 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125385 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122297 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115472 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106300 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107392 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103839 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160857 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Москве вандал повредил Вечный огонь на Поклонной горе

В Москве вандал повредил Вечный огонь на Поклонной горе

Киев  •  УНН

 • 17555 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Мужчина на Поклонной горе повредил горелки Вечного огня и повалил посты почетного караула. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агенство городских новостей “Москва”.

Полиция задержала жителя Смоленской области, который на Поклонной горе повредил Вечный огонь и разгромил посты несения службы почетного караула. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на Поклонной горе в полдень 10 апреля.

“Подозреваемый нанес механические повреждения горелке Вечного огня, а именно повредил трубки подачи газа в горелку, а также вырвал из мест крепления и повалил посты несения службы почетного караула”, — сообщает московское СМИ.

Подозреваемого, 36-летнего жителя Смоленской области, врачи “скорой помощи” доставили в психиатрическую больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме.

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