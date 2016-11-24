У Москві суд направив на примусове лікування няню, звинувачену у вбивстві 4-річної дитини

“Суд у столиці Росії Москві направив Гюльчехру Бобокулову, обвинувачену в убивстві дитини на початку цього року, на примусове лікування”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше в ході психіатричної експертизи було встановлено, що обвинувачена страждає хронічним психічним розладом.

Нагадаємо, Гюльчехру Бобокулову затримали 29 лютого біля станції метро “Жовтневе поле” у Москві. У неї у руках була відрізана голова дитини. За свідченнями очевидців, жінка погрожувала підірвати себе. Пізніше з’ясувалося, що затримана працювала нянею чотирирічної дівчинки. За версією слідства, дочекавшись, коли батьки підуть, вона вбила дитину і підпалила квартиру.

За повідомленням Слідчого комітету Росії, під час психіатричної експертизи встановили, що обвинувачена страждає психічним розладом. Сама Г.Бобокулова заявила, що своїм вчинком хотіла помститися президенту Росії Володимиру Путіну за бомбардування у Сирії.

Як повідомляв УНН, суд у Москві до 4 квітня продовжив арешт громадянці Узбекистану Гюльчехрі Бобокуловій.