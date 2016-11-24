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В Москве суд направил на принудительное лечение няню, обвиняемую в убийстве 4-летнего ребенка

Киев • УНН

 • 9143 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Суд в Москве направил няню, обвиняемую в убийстве четырехлетнего ребенка, Гюльчехру Бобокулову на принудительное лечение, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В Москве суд направил на принудительное лечение няню, обвиняемую в убийстве 4-летнего ребенка

"Суд в столице России Москве направил Гюльчехру Бобокулову, обвиняемую в убийстве ребенка в начале этого года, на принудительное лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в ходе психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством.

Напомним, Гюльчехру Бобокулову задержали 29 февраля возле станции метро "Октябрьское поле" в Москве. У нее в руках была отрезанная голова ребенка. По свидетельствам очевидцев, женщина угрожала взорвать себя. Позже выяснилось, что задержанная работала няней четырехлетней девочки. По версии следствия, дождавшись, когда родители уйдут, она убила ребенка и подожгла квартиру.

По сообщению Следственного комитета России, во время психиатрической экспертизы установили, что обвиняемая страдает психическим расстройством. Сама Г.Бобокулова заявила, что своим поступком хотела отомстить президенту России Владимиру Путину за бомбардировки в Сирии.

Как сообщал УНН, суд в Москве до 4 апреля продлил арест гражданке Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой.

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