У Москві пройде тристороння зустріч голів МЗС РФ, Ірану і Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністри закордонних справ Росії, Ірану і Сирії Сергій Лавров, Джавад Заріф і Валід Муаллем проведуть спільну зустріч в Москві 14 квітня. Про це повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"14 квітня в Москві відбудеться тристороння зустріч за участю глав зовнішньополітичних відомств Росії, Сирії та Ірану", - повідомила М.Захарова.
За її словами, на переговорах обговорюватимуть військово-політичну обстановку в Сирії.
"Учасники зустрічі обговорять заходи з тристоронньої координації з метою недопущення деградації ситуації і підриву зусиль щодо політичного врегулювання в Сирії в умовах збройної агресії США проти Дамаска", - підкреслила М.Захарова.
Нагадаємо, раніше США звинуватили Росію в причетності до можливого використання сирійськими урядовими силами хімічної зброї.
У відповідь на дії сирійської влади Сполучені Штати завдали ракетного удару по військово-повітряній базі в Сирії. В.Путін назвав це “агресією проти суверенної держави під надуманим приводом”.
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Д.Трамп обмірковує можливість посилення санкцій проти Росії.