В Москве пройдет трехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана и Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министры иностранных дел России, Ирана и Сирии Сергей Лавров, Джавад Зариф и Валид Муаллем проведут совместную встречу в Москве 14 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"14 апреля в Москве состоится трехсторонняя встреча с участием глав внешнеполитических ведомств России, Сирии и Ирана", - сообщила М.Захарова.
По ее словам, на переговорах будет обсуждаться военно-политическая обстановка в Сирии.
"Участники встречи обсудят меры по трехсторонней координации с целью недопущения деградации ситуации и подрыва усилий по политическому урегулированию в Сирии в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска", - подчеркнула М.Захарова.
Напомним, ранее США обвинили Россию в причастности к возможному использованию сирийскими правительственными силами химического оружия.
В ответ на действия сирийских властей США нанесли ракетный удар по военно-воздушной базе в Сирии. В.Путин назвал это " агрессией против суверенного государства под надуманным предлогом".
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Д.Трамп обдумывает возможность усиления санкций против России.