У Москві на кондитерській фабриці колишній власник відкрив стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Москві на кондитерській фабриці "Меншовик" колишній власник під час конфлікту відкрив стрілянину і смертельно поранив охоронця, передає УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
Як повідомляється, вранці 27 грудня колишній власник фабрики вступив в словесний конфлікт з нинішнім керівництвом підприємства. Після цього він дістав зброю і здійснив кілька пострілів, поранивши охоронця, який від отриманого поранення помер.
При цьому наразі підозрюваний пересувається по території фабрики і чинить активний опір в затриманні.
За фактом стрілянини на території фабрики порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.105 КК РФ (вбивство) і ч.1 ст.222 КК РФ (незаконний оборот зброї).
Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент стався на кондитерській фабриці "Меншовик". Повідомляється, що одна людина загинула, троє поранені.
Нагадаємо, правоохоронці кваліфікували стрілянину біля автосалону в Одесі як хуліганство.