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У МОН повідомили, коли розпочнуть переговори з угорською громадою щодо закону про середню освіту

У МОН повідомили, коли розпочнуть переговори з угорською громадою щодо закону про середню освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Міністерство освіти і науки України планує провести консультації з угорською громадою України стосовно проекту закону "Про загальну середню освіту" в частині мови навчання. Про це повідомила сьогодні на брифінгу міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНН. 

"Скоріше всього вони відбудуться у першій половині липня. Ми ще не можемо сказати точну дату, але це буде повідомлено на сайті Міністерства освіти", - сказала Л.Гриневич, відповідаючи на запитання про те, коли відбудуться консультації з угорською громадою України.

Міністр уточнила, що консультації мають відбутися з представниками угорської громади з приводу проекту закону "Про загальну середню освіту", зокрема, статті щодо мови навчання.

"Зокрема, для тих меншин, які мають мови Європейського Союзу, це модель 60/40, коли до кінця навчання у школі вони повинні не менше ніж 60% від навчального плану навчатися державною мовою і 40% може бути мовою національної меншини", - сказала вона.

"Таким чином, ми хочемо обговорити цю статтю, обговорити проект закону "Про загальну середню освіту", який оприлюднений для громадського обговорення", - резюмувала Гриневич.

Як повідомялв УНН, Велика палата Конституційного суду України перенесла розгляд справи у формі усного слухання за поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про освіту" через неявку представника Президента у засідання.

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