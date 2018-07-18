У Мін'юсті пояснили, чому досі не подали шостий позов до ЄСПЛ проти Росії

"Ми відтермінували подачу цього позову, розраховуючи на те, що вдасться домовитись щодо повернення українців через дипломатичні канали. Але ми бачимо, що з кожним днем ці шанси зменшуються, держава-агресор абсолютно цинічно відноситься до українських громадян, винятково як бранців і спосіб шантажу. Тому після кінцевих консультацій з МЗС, нашими дипломатами, будемо подавати комплексний позов про те, що в Росії відбувається переслідування українських громадян за національною ознакою. І щодо цих громадян не застосовується жодних елементів правосуддя", – наголосив він.



Петренко додав, що цей позов до ЄСПЛ вже готовий "і потрібно ухвалити тільки кінцеве рішення, щоб не нашкодити тим українським громадянам, що зараз перебувають в російських в’язницях, і тоді вже подавати його до ЄСПЛ".



Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 6 липня отримав від Росії відповідь на запит щодо стану здоров’я українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії понад 50 днів.