В Минюсте объяснили, почему до сих пор не подали шестой иск в ЕСПЧ против России

"Мы отложили подачу этого иска, рассчитывая на то, что удастся договориться о возврате украинцев по дипломатическим каналам. Но мы видим, что с каждым днем ​​эти шансы уменьшаются, государство-агрессор абсолютно цинично относится к украинским гражданам, исключительно как к пленникам и способу шантажа. Поэтому после конечных консультаций с МИД, нашими дипломатами, будем подавать комплексный иск о том, что в России происходит преследование украинских граждан по национальному признаку. И по этим граждан не применяется никаких элементов правосудия", - подчеркнул он.



Петренко добавил, что этот иск в ЕСПЧ уже готов "и нужно принять только окончательное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые сейчас находятся в российских тюрьмах, и тогда уже подавать его в ЕСПЧ".



Напомним, Европейский суд по правам человека 6 июля получил от России соответ на запрос о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии более 50 дней.