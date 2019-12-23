У Мінсоцполітики розповіли, як визначається розмір пільги на оплату ЖКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики розповіли, що розмір пільги на житлово-комунальні послуги розраховує орган соціального захисту населення з урахуванням кількості членів сім’ї, цін і тарифів на послуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоціполітики.
"Розмір пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення, виходячи із соціального нормативу користування послугами (з урахуванням визначеного законом розміру пільги, членів сім’ї, на яких поширюється пільга, цін і тарифів на послуги)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Мінрегіоні розповіли, як стримати зростання цін на ЖКГ.