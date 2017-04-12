У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Мінську завершилася зустріч Тристоронньої контактної групи. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.
“Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню від 29 березня 2017 року про виконання раніше прийнятих зобов’язань щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят”, — повідомила Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН, сьогодні Тристороння контактна група провела засідання в Мінську.
Нагадаємо, з 1 квітня в зоні АТО анонсували “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу. Президент дав відповідне доручення ЗСУ.
Утім на Донбасі продовжують фіксувати ворожі обстріли.