В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы

"Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня накануне пасхальных праздников", - сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, сегодня Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске .

Напомним, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали "режим тишины". Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.

Впрочем, на Донбассе продолжают фиксировать враждебные обстрелы.