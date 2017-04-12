В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80973 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112025 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170381 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125357 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122280 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115463 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106294 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107390 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103838 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160829 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы

В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы

Киев  •  УНН

 • 12908 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Минске завершилась встреча Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.

"Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня накануне пасхальных праздников", - сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, сегодня Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске .

Напомним, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали "режим тишины". Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.

Впрочем, на Донбассе продолжают фиксировать враждебные обстрелы.

Украинские Национальные Новости

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