В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Минске завершилась встреча Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.
"Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня накануне пасхальных праздников", - сообщила Д.Олифер.
Как сообщал УНН, сегодня Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске .
Напомним, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали "режим тишины". Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.
Впрочем, на Донбассе продолжают фиксировать враждебные обстрелы.