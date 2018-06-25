У Міноборони розповіли про стан здоров’я 4 поранених військових

"На превеликий жаль, внаслідок активних бойових дій один наш захисник загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Вічна пам’ять Воїну. Окрім того, минулої доби 4 військовослужбовці отримали поранення. Їх було оперативно доставлено до лікувальних закладів, стан їхнього здоров’я характеризується як задовільний", - сказав Праута.



Нагадаємо, минулої доби російсько-терористичні угруповання здійснили 22 обстріли позицій українських військових.