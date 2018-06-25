У Міноборони розповіли про стан здоров’я 4 поранених військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Лікарі оцінюють як задовільний стан здоров’я 4 поранених вчора українських військових на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"На превеликий жаль, внаслідок активних бойових дій один наш захисник загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Вічна пам’ять Воїну. Окрім того, минулої доби 4 військовослужбовці отримали поранення. Їх було оперативно доставлено до лікувальних закладів, стан їхнього здоров’я характеризується як задовільний", - сказав Праута.
Нагадаємо, минулої доби російсько-терористичні угруповання здійснили 22 обстріли позицій українських військових.