У Міноборони розповіли про стан пораненого вчора військового
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 11 серпня, бойовики в районі проведення операції Об’єднаних 34 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, внаслідок чого один український захисник отримав поранення. Про це сьогодні сказав під час брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Водночас одного військовослужбовця Збройних Сил України було поранено. Це сталось вчора в районі Павлополя внаслідок ворожого обстрілу. Бійця було доправлено до госпіталю у Маріуполі, стан його здоров’я задовільний”, — повідомив речник
Загалом, за його словами, минулої доби в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 34 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Українські військові відкривали вогонь у відповідь 11 разів із застосуванням піхотної зброї.
Нагадаємо, військовослужбовці об’єднаних сил ЗСУ на Донбасі затримали громадянина Росії, який на телефон знімав позиції військових.