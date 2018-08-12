В Минобороны рассказали о состоянии раненого вчера военного

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. В то же время, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины был ранен. Это произошло вчера в районе Павлополя в результате вражеского обстрела. Бойца доставили в госпиталь в Мариуполе, состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщил пресс-секретарь

В общем, по его словам, прошедшие сутки в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано 34 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Украинские военные открывали огонь 11 раз с применением пехотного оружия.

Напомним, военнослужащие объединенных сил ВСУ на Донбассе задержали гражданина России, который на телефон снимал позиции военных.