У Мінкульті вважають неприпустимими заяви І.Дорна щодо конфлікту з Росією

“Мені шкода, що Іван Дорн так прокоментував. У нього різна може бути позиція його особиста, в тому сенсі допомагає він чи не допомагає (АТО — ред.), але говорити про сварку так, наче тут у нас нічого не відбувається — це недостойно”, — сказав Є.Нищук.

Він зазначив, що Мінкульт може лише декларативно реагувати на заяви І.Дорна.

“Він не є в якійсь державній установі чи закладі культури, де ми маємо якось на нього вплинути можливість... Юридично ми ніяк не можемо на нього повпливати”, — сказав Є.Нищук.

За його словами, ці висловлювання мають перевірити в СБУ.

“Ситуація ступені його висловлювань в частині СБУ, ... яка в принципі виносить ті чи інші певні санкції до тих чи інших виконавців з Росії... Людина, яка тут, яка знає весь процес — мені дійсно прикро, я можу говорити про те, що це неприпустимо, це образливо”, — сказав Є.Нищук.

Нагадаємо, раніше український співак Іван Дорн відхрестився від допомоги АТО і назвав росіян братами, а конфлікт з Росією — сваркою.

Як повідомляв УНН, Гумористка О.Воробей заявила, що їй відмовили у в'їзді до України.