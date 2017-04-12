В Минкульте считают недопустимыми заявления И.Дорна о конфликте с Россией

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80769 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111959 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170301 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125297 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122239 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115444 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106281 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107389 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103837 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минкульте считают недопустимыми заявления И.Дорна о конфликте с Россией

В Минкульте считают недопустимыми заявления И.Дорна о конфликте с Россией

Киев  •  УНН

 • 16526 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Министерстве культуры Украины считают недопустимыми заявления украинского певца Ивана Дорна о конфликте с Россией, однако не имеют на него юридического воздействия. Об этом журналистам перед заседанием правительства заявил министр культуры Евгений Нищук, передает корреспондент УНН.

“Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него разная может быть позиция его личная, в том смысле помогает он или не помогает (АТО — ред.), но говорить о ссоре так, как здесь у нас ничего не происходит — это недостойно”, — сказал Е.Нищук.

Он отметил, что Минкульт может только декларативно реагировать на заявления И.Дорна.

“Он не состоит ни в каком государственном учреждении или учреждении культуры, где мы как-то имеем возможность на него повлиять... Юридически мы никак не можем на него повлиять”, — сказал Е.Нищук.

По его словам, эти высказывания должны проверить в СБУ.

“Ситуация степени его высказываний в части СБУ ... которая в принципе выносит те или иные определенные санкции к тем или иным исполнителей из России ... Человек, который здесь, который знает весь процесс, — мне действительно обидно, я могу говорить о том, что это недопустимо, это оскорбительно”, - сказал Е.Нищук.

Напомним, ранее украинский певец Иван Дорн открестился от помощи АТО и назвал россиян братьями, а конфликт с Россией — ссорой.

Как сообщал УНН, юмористка Е.Воробей заявила, что ей отказали во въезде в Украину.

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