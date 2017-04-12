В Минкульте считают недопустимыми заявления И.Дорна о конфликте с Россией

“Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него разная может быть позиция его личная, в том смысле помогает он или не помогает (АТО — ред.), но говорить о ссоре так, как здесь у нас ничего не происходит — это недостойно”, — сказал Е.Нищук.

Он отметил, что Минкульт может только декларативно реагировать на заявления И.Дорна.

“Он не состоит ни в каком государственном учреждении или учреждении культуры, где мы как-то имеем возможность на него повлиять... Юридически мы никак не можем на него повлиять”, — сказал Е.Нищук.

По его словам, эти высказывания должны проверить в СБУ.

“Ситуация степени его высказываний в части СБУ ... которая в принципе выносит те или иные определенные санкции к тем или иным исполнителей из России ... Человек, который здесь, который знает весь процесс, — мне действительно обидно, я могу говорить о том, что это недопустимо, это оскорбительно”, - сказал Е.Нищук.

Напомним, ранее украинский певец Иван Дорн открестился от помощи АТО и назвал россиян братьями, а конфликт с Россией — ссорой.

Как сообщал УНН, юмористка Е.Воробей заявила, что ей отказали во въезде в Украину.