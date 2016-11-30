У Мінкомзв'язку РФ заявили, що YouTube не підпадає під обмеження закону про онлайн-кінотеатри

“Ми можемо офіційно заявити, що всі розмови про те, що YouTube потрапляє під обмеження, не мають нічого спільного з реальністю. YouTube під ці обмеження не потрапляє”, — заявив О.Волін.

Він пояснив, що обмеження не поширюються на сервіси, де розміщений переважно призначений для користувача контент.

“Тобто професійний контент теж може бути, але його наявність — це не привід для обмежень. Питання в спеціалізації сервісу”, — зазначив заступник міністра зв’язку.

Нагадаємо, у правовому комітеті медіакомунікаційного союзу (МКС) заявили, що законопроект про обмеження іноземної участі в аудіовізуальних сервісах у 20% може змусити YouTube піти з Росії.